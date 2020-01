Giovanna Abate è la nuova tronista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice di Giulio Raselli, assai delusa dalla scelta fatta dal ragazzo, che le ha preferito Giulia D’Urso, ora cerca l’amore vero e lo farà nel dating show di Maria De Filippi. La romana ha saputo della sorpresa che le è stata riservata durante la registrazione del programma del 25 gennaio scorso, come svelato da Il Vicolo delle News.

Giovanna Abate non ha nascosto il suo fastidio per il comportamento di Giulio Raselli, con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale e che, durante la scelta, l’ha fatta arrabbiare. Ora, però, volta pagina e lo farà da tronista di Uomini e Donne.

Sembra che Giovanna sia stata contattata dalla redazione della trasmissione di Canale 5 con una scusa e fatta entrare in studio. La Abate, una volta a Uomini e Donne, ha visto il trono al centro illuminato, mentre tutto intorno era buio. “Non ci credo!”, avrebbe esclamato sorpresa. Poco dopo la 24enne si è accomodata sul trono e ha accettato la proposta. Per la mora sono scesi subito diversi corteggiatori, tra cui un ex pretendente di Giulia Quattrociocche, Francesco, e Sammy, ex tentatore a Temptation Island.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/1/2020.