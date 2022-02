Giovanna Civitillo e le accuse di essere raccomandata da Amadeus: 'Mi dicono 'incapace' e 'cicciona', ma...'

Giovanna Civitillo replica a chi la etichetta semplicemente come la ‘moglie di’. Le accuse verso la 44enne spesso sono spietate: per molti è ‘raccomandata' dal marito Amadeus, 59 anni, da cui ha avuto José, 13 anni. “Mi dicono ‘incapace’ e ‘cicciona’”, sottolinea la mora a Novella 2000. Negli anni è diventata però ‘impermeabile’ alle malignità.

“Una volta, forse, mi infastidiva essere indicata come la ‘moglie di’, ora non più - spiega la Civitillo - Sono orgogliosa di essere la ‘moglie di’, con bona pace degli haters che imbrattano i miei profili social di insulti quali ‘raccomandata’. Vorrebbero ferirmi, invece mi faccio sempre delle grandi risate grazie a mio marito che mi ha trasmesso la virtù dell’autoironia. E’ stato lui a rendermi impermeabile alla cattiveria”.

Giovanna adesso affronta la vita con maggiore leggerezza, ha fatto tanta tv, delle critiche non le importa. Amadeus è riuscito a insegnarle a non prendersela con il comportamento adottato da lui stesso nei confronti degli odiatori: “Osservare il modo in cui si lascia alle spalle critiche e ostilità e giudizi superficiali per me ha rappresentato una vera e propria scuola. Oggi sono una donna indistruttibile e, anziché soffocarmi, la crudeltà che mi si stratifica addosso va a irrobustire la mia armatura. Un autentico auto-sabotaggio per gli odiatori, le cui offese preferite, oltre a ‘raccomandata’, sono ‘brutta’, ‘incapace’ e ‘cicciona’".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/2/2022.