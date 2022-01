Giovanna Civitillo: 'Mio figlio non mi permette più di ballare'. E' polemica per le sue parole

Giovanna Civitillo in tv ammette: “Ho sacrificato la danza per la mia famiglia, mi è costato ma sono felice”. La moglie di Amadeus a Domenica In, ospite di Mara Venier, non si nasconde: la sua carriera si è interrotta quando ha incontrato il conduttore. Senza alcun timore la mora rivela: “Mio figlio non mi permette più di ballare”. A José, 13 anni il prossimo 19 gennaio, non piace vedere la madre danzare, così lei ha deciso di assecondarlo senza troppi rimpianti. La mora è convita di quel che dice, ma le sue parole scatenano la polemica sul web.

“Io lavoro in Rai dal ’96”, spiega Giovanna. Quando però 19 anni fa ha incontrato il marito il suo percorso si è interrotto: “Anche per Amadeus, incontrarlo è stata la fine della mia carriera perché prima di lui ho fatto parte di tutti i corpi di ballo. Volevo fare la ballerina e quello facevo. Ho incontrato Ama ed è stato la fine ma è stato l’inizio di un sogno. Non rimpiango nulla, sono proprio felice”.

“Nasco come una ballerina di danza classica, ho fatto tanti concorsi internazionali e ho studiato molto”, spiega la Civitillo. Per il figlio Josè si è allontanata dal suo mondo, sacrificando una parte di sé importantissima: “Mi è costato allontanarmi e quando vado a teatro piango al momento dell’applausi”. “Se penso di ricominciare? Mi piacerebbe ora che Josè è cresciuto. Non mi permette più ballare ma posso fare altro. Quest’anno sarò a La vita in diretta”, sottolinea ancora Giovanna.

La confessione lascia molti senza parole, immediato si alza un polverone. Su Twitter tanti la criticano. “2022 e ancora dobbiamo sentire sulla tv pubblica di figli maschi gelosi della madri che ne limitano sogni e carriere”, cinguetta qualcuno. E ancora: “Follia che Giovanna abbia smesso di ballare per il figlio, doveva spiegarli meglio la cosa”; “Complimenti, bell’esempio. Oggi con la madre, domani con la compagna”; “Mai rinunciare a se stesse per un uomo”; “Perché una donna deve rinunciare alla sua carriera e alla sua passione per la famiglia?”; “Solo a me fanno tristezza le parole di Giovanna Civitillo? Non rinunciate mai a voi stesse né per amore di un uomo né per amore di un figlio!”.

Giovanna Civitillo però è contenta della sua vita: “Non rimpiango nulla, perché il mio sogno era mettere su una bella famiglia e l'ho fatto. Amadeus e mio figlio Josè sono il senso della mia vita”. E alla fine dell’intervista piange commossa per il messaggio che le manda il presentatore. “Con lui sono sempre stata la stessa, nel bene e nel male anche nel momento di insuccesso". “Lei è la metà della mia mela, sono un uomo molto fortunato”, le fa sapere lui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/1/2022.