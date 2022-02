Giovanna Civitillo e la gelosia di Amadeus: 'Lo sono anche io di lui, ma...'

Giovanna Civitillo racconta il forte legame che ha con Amadeus, 59 anni, da cui ha avuto José, 13 anni. La 44enne si sbottona anche sulla gelosia del conduttore e a La Repubblica rivela: “Siamo gelosi entrambi ma la mia è una gelosia razionale, non sono il tipo da scenate. Se qualcosa mi infastidisce lo faccio notare, ma siamo molto complici. Cosa? Sciocchezze di cui non si rende conto... La virgola di un messaggino”.

Sul famoso profilo social di coppia, per molti voluto proprio da Amadeus per colpa della sua possessività, Giovanna sdrammatizza: “Questa cosa colpisce, ma è semplice. Ama non è social, non ha Twitter, non ha Facebook e neanche io, per evitare gli hater. Quando è cominciato il fenomeno Instagram, mi chiedevano: mi fai un tag? Così è nato Giovanna Civitillo & Amadeus. Non controllo lui, lui non controlla me, è un profilo di coppia. Mi piace”.

Giovanna Civitillo, affezionatissima anche ad Alice Sebastiani, 24 anni, la figlia che Amadeus ha avuto da Marisa Di Martino, la sua prima moglie, nel suo caso non vuole sentir parlare di famiglia ‘allargata’. “Mai usato la definizione 'famiglia allargata': siamo una famiglia. Io e Amadeus abbiamo quindici anni di differenza, gli dico che sarò il bastone della sua vecchiaia. Grazie ad Alice, che era piccola quando mi sono legata a lui, ho capito cos'è il senso materno. Siamo complici, i fratelli si adorano: è la cosa più bella”, precisa.

Sono una coppia inossidabile, la Civitillo svela: “Ci completiamo, io sdrammatizzo. È ipocondriaco, se ha un brufolo corre dal dermatologo, sta messo così”. Lei e Amadeus vivono a Milano, ma il presentatore lavora a Roma: “Esatto. José è stato preso dall'Inter e si allena a Milano, è contento perché è la squadra del papà. Amadeus viene su il venerdì sera o il sabato e riparte il martedì. Non è complicato”.

Lei e Ama, così lo chiama, non si sono mail lasciati abbattere, neppure negli anni difficili, quando il conduttore non lavorava: “Non si è abbattuto, ha ricominciato da capo: la radio, Mezzogiorno in famiglia, Tale e quale, Reazione a catena. Il momento più bello è stato la nascita di José nel 2009. Poi ci siamo dati all'ippica, a cavallo si libera la mente. Stavamo all'aria aperta, nei maneggi, facevamo i concorsi. In un momento buio, vivevamo una favola. La fortuna nella vita è trovare l'altra metà della mela. A noi è successo”. Ora al marito augura di stare bene e di fare quel che gli piace, quarto Sanremo compreso, se lo deciderà. Intanto torna in tv al suo fianco: “Dal 19 febbraio condurremo con Amadeus Affari tuoi-Formato famiglia. La famiglia Sebastiani accoglie i concorrenti”.

