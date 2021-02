Ufficiale: la moglie di Amadeus, Giovanna Civitello, conduttrice a Sanremo

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, sarà conduttrice a Sanremo 2021. Il presentatore e direttore artistico della kermesse lo ufficializza ai giornalisti durante la conferenza stampa in programma oggi, 9 febbraio. La mora 43enne, sarà al timone del PrimaFestival show che anticipa la messa in onda della manifestazione canora, ma non condurrà tutta sola. Con lei dal 27 febbraio al 6 marzo su Rai Uno, subito dopo il Tg1 delle 20, ci saranno anche Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Giovanna Civitillo si guadagna un ruolo assolutamente primario in tv. L’ex stella de L’Eredità, indimenticabile con la sua ‘scossa’, è legata ad Amadeus dal 2003. I due, affiatati e complici, hanno un figlio, Josè Alberto, nato il 18 gennaio 2009. Il 12 luglio sempre del 2009 hanno detto il loro primo sì in Comune, dieci anni dopo la coppia si è sposata in chiesa. Sempre molto attiva in tv, anche se dietro le quinte, soprattutto in supporto del marito, Giovanna diventa padrona di casa del PrimaFestival. A volerla alla guida del programma che anticiperà Sanremo 2021 è stato lo sponsor Suzuki in accordo con Rai Pubblicità.

La Civitillo ‘scippa’ il posto lasciato vacante da Gigi e Ross, conduttori della striscia lo scorso anno insieme a Ema Stokholma. "Questo è un lavoro di gruppo. Per quanto riguarda Prima Festival e il rapporto con gli sponsor se ne occupano Claudio Fasulo. Mi è stato comunicato che Rai Pubblicità e lo sponsor Suzuki desideravano avere Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci. Giovanna Civitillo, viene a volte definita ‘la moglie di Amadeus', ma lavorava già prima di conoscere me e sono ovviamente contento se Rai Pubblicità e gli sponsor hanno pensato a lei", spiega Amadeus.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/2/2021.