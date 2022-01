Giovanna Civitillo risponde alle critiche: 'Amadeus non mi ha mai chiesto di lasciare la danza'. Ma la polemica continua perché...

Giovanna Civitillo risponde alle critiche e chiarisce: “Amadeus non mi ha mai chiesto di lasciare la danza”. Ma la polemica che ha travolto la 44enne continua, tutto a causa delle affermazioni della moglie del presentatore a Domenica In.

Giovanna in tv, a Mara Venier, ha detto: “Dopo aver incontrato Amadeus, la mia carriera televisiva è finita. All'epoca facevo parte dei corpi di ballo di più reti televisive, da Mediaset a Rai”. E ha aggiunto: “Ma non rimpiango nulla, perché il mio sogno era mettere su una bella famiglia e l'ho fatto. Amadeus e mio figlio Josè, ormai tredicenne, sono il senso della mia vita”. Poi ha sottolineato: “Tutto questo mi è costato un po' di dolore. Io quando vado a teatro, al momento degli applausi piango”.

La Civitillo ha fatto anche sapere: “Se penso di ricominciare? Mi piacerebbe ora che Josè è cresciuto. Non mi permette più ballare ma posso fare altro”, parlando del figlio quasi 13enne. La bufera è stata inevitabile. Sul social molti si sono accaniti contro la mora: “2022 e ancora dobbiamo sentire sulla tv pubblica di figli maschi gelosi della madri che ne limitano sogni e carriere”.

L’ex regina della ‘scossa’ de L’Eredità cerca di metterci una pezza. “Qualcuno ha frainteso le mie parole a Domenica In o forse non mi sono spiegata bene. Nessuno mi ha chiesto di lasciare la danza, tantomeno Amadeus che mi ha sempre sostenuta! (quando è nato mio figlio avevo già smesso di ballare). Dopo aver realizzato il mio sogno di ballerina, sono semplicemente cambiate le mie priorità. Ho scelto di dedicarmi ad altro, per godermi quanto di bello mi stava accadendo nel privato. Felice, determinata e senza nessun rimpianto”, scrive in un post sul profilo condiviso con Amadeus su Instagram. E conclude: “Si può essere moglie, mamma, e donna in carriera si può essere moglie, mamma, e donna in carriera, ma soprattutto si deve essere liberi di scegliere!”.

I commenti negativi però non si fermano. Qualcuno precisa: “Ha detto: ‘Mio figlio non mi permette di ballare’. Parole esatte. Riascoltate l’intervista”. E ancora: “Lei non riprende perché lui non glielo permette: ma stiamo scherzando?”; “Non bisogna farsi condizionare dai figli, perché se non balli è perché non vuole tuo figlio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2022.