Giovanna Mezzogiorno: 'Da quando è morto mio padre, avevo 19 anni, soffro d’insonnia'

Giovanna Mezzogiorno prova ancora molto dolore per la scomparsa del padre, Vittorio Mezzogiorno, deceduto il 7 gennaio del 1994 stroncato da un collasso cardiaco. “Da quando è morto mio padre, avevo 19 anni, ho smesso di dormire, soffro d’insonnia”, confessa l’attrice 47enne al Corriere della Sera.

Quando deve parlare della carriera cinematografica in cui lei ha incarnato perfettamente la donna della sua generazione, Giovanna va col pensiero al papà e chiarisce: “Onestamente penso dipenda da ciò che uno dà. Se dai, dai, la gente non è stupida, non se lo dimentica. Il mio esempio è mio padre, per lui la gente ancora mi ferma per strada. Questa cosa mi emoziona e mi distrugge al tempo stesso. Resta sempre un dolore micidiale, non si può morire a 51 anni. E' stato un esempio di impegno nei confronti del lavoro incredibile”.

Il decesso dell’artista l’ha immancabilmente segnata: “Da quando è morto, avevo 19 anni, ho smesso di dormire. Soffro di insonnia. Così alle 6.30 esco con il mio cane e vado sul lungo Po a passeggiare. Incontro gente che corre, ma dove corre?”. Il giornalista del quotidiano le fa notare che tutto questo è bello, quasi poetico. La Mezzogiorno replica: “Sì, è bello però io preferirei dormire. Invece compro il giornale e leggo delle tragedie mostruose come quella degli Stati Uniti. E’ un mondo maledetto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/5/2022.