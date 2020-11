Giovanni Ciacci contro Bianca Guaccero, volano gli stracci: 'Non si è comportata bene'

Giovanni Ciacci punta il dito contro Bianca Guaccero. Lo stylist 49enne non ha peli sulla lingua. Tra le colonne portanti di Detto Fatto accanto a Caterina Balivo, Ciacci è rimasto solo un anno quando al timone del programma di Rai Due è arrivata l’attrice 39enne, ora conduttrice della popolare trasmissione pomeridiana. Licenziato a giugno 2019, ora è uno dei volti di Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola su TV8. “Sto molto bene così”, sottolinea lapidario a BubinoBlog, ma attacca Bianca spietato. “Non si è comportata bene con me”, accusa.

“Bianca non si è comportata bene con me, assolutamente. Non mi ha fatto nemmeno una telefonata quando mi hanno licenziato dalla Rai. Non si è battuta per tenermi”, sbotta Ciacci. Poi aggiunge: “Io sono abituato a lavorare con primedonne che si battono per avere accanto la propria spalla accanto, si tengono stretto il gruppo di lavoro e decidono loro chi avere accanto. Forse le sue priorità erano altre e ha ceduto a giochi di agenzie e di potere politici interni alla Rai, ai quali io non mi sono mai sottomesso”.

Il curatore di immagine di tanti famosi, ora opinionista anche nei programmi di Barbara D’Urso, sottolinea: “Io sono una persona libera, non ho partiti, non faccio parte di lobby politiche e non faccio parte di agenzie che mi piazzano a destra e a manca. Sono un battitore libero. Perché dovrei nominarla? Comunque auguro lunga vita a Detto Fatto e alla conduttrice ma che stiano lontani da me”.

Ciacci è impietoso anche quando gli si domanda cosa pensi del vistoso calo di ascolti di Detto Fatto rispetto al passato. Per lui la ragione è assai semplice: “E’ normale, non ci siamo più né io né Caterina Balivo".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/11/2020.