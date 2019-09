Giovanni Ciacci, 48 anni, ha detto addio a "Detto Fatto". L'anno scorso era rimasto come opinionista del programma, affiancando la new entry Bianca Guaccero. Quest'anno, invece, ha deciso di voltare pagina e a Il Fatto Quotidiano ha dichiarato che la trasmissione senza Caterina Balivo è finita. Per questo ha deciso di cambiare aria.

Parole quelle di Ciacci che sono arrivate dopo le dichiarazioni di Carlo Freccero sul suo conto: "Giovanni Ciacci ha avuto un problema con la Rai, ha avuto una condanna e non poteva più essere a Detto Fatto. E’ stato lui a dare le dimissioni". Il volto noto del piccolo schermo ha smentito categoricamente le affermazioni del direttore di Raidue: "Procederò per le vie legali nei confronti del direttore Freccero - ha fatto sapere - Ad oggi io non ho ricevuto nessuna condanna. C’è un procedimento in corso che dura da cinque anni, siamo ancora al primo grado di dibattimento. Lo scriva: nessuna condanna. Vivendo in uno Stato di diritto, questo deve saperlo anche Freccero, un soggetto è innocente fino al terzo grado di giudizio e io non sono ancora al primo".

"Freccero ha detto una cosa inesatta. La causa è in corso perché ho preso un vestito dalla Rai di Napoli senza la bolla e l’ho portato a una mostra di Gattinoni sulla televisione, dove la Rai era lo sponsor principale. Io per aver portato un vestito senza bolla sono stato indagato per ricettazione", ha spiegato poi Ciacci. "Credo nella giustizia - ha aggiunto - questo dibattito dura da cinque anni ed è stato rimandato più volte. I contribuenti che pagano il canone hanno speso soldi per questo processo inutile che ad oggi sarà costato più di 50 mila euro".

Lo stylist ha poi rivelato i motivi che lo hanno spinto a lasciare la trasmissione: "Me ne sono andato dalla Rai perché Detto Fatto stava affondando e io sentivo che era così. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di Caterina Balivo". "Se mi sono trovato male con Bianca? Per me una vale l’altra. Sono una spalla che aiuta la conduttrice, ripeto il programma è finito con l’uscita di Caterina Balivo. Infatti da due settimane fa il 4%", ha concluso.

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 25/9/2019.