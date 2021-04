Giovanni Ciacci si sente male: Le Iene costrette a interrompere lo scherzo

Giovanni Ciacci si sente male. Le Iene sono costrette a interrompere prima del previsto il loro scherzo. Lo stylist, opinionista nei talk di Barbara D’Urso, piange e a stento riesce a parlare, vive un’ora da dimenticare per colpa di Mitch, inviato del popolare programma tv.

Ciacci è terrorizzato dal buio. Le Iene giocano su questa sua fobia per la loro incredibile burla. Il 50enne viene convinto dall’amico Daniele, complice di Mitch, ad andare in un capannone preso in affitto registrare dei video promozionali. In questo luogo vive anche il proprietario dell’immobile, un uomo losco che si lamenta spesso.

Una volta arrivato, mentre si sta provando i vestiti di scena, salta la luce. Il blackout terrorizza Ciacci, ma il problema viene subito risolto. Dato che il proprietario del capannone, però, sembra continuare a inveire, Daniele lo porta a parlare con lui, spera che l’uomo, vedendo Giovanni, famoso volto tv, si calmi.

Ciacci parla con il proprietario, ma è sempre più preoccupato. Vuole andare via. L’amico del 50enne si allontana con una scusa, lasciandolo solo con lui. Giovanni cerca di mantenere la calma, ma salta di nuovo la luce e lui va fuori di testa.

Sente delle mani che lo toccano, inizia a urlare. “Stia qua con me, la prego signore”, supplica in lacrime. Fortunatamente torna Daniele e lo tranquillizza. Il proprietario del capannone va ad accendere di nuovo le luci. I due rimangono al buio nella stanza e scoprono che la figlia dell’uomo è tenuta segregata nella stanza accanto, la fanno uscire e scappano con lei.

Ciacci, Daniele e la ragazza fuggono in auto, peccato che il proprietario del capannone li insegua. “Andiamo dai Carabinieri!”, urla lo stylist, che si trasforma in eroe.

La fuga continua. Ciacci è in preda al panico. Appena operato alla spalla urla: “Mi sono saltati i punti alla spalla. Ahhh, il braccio. Mi sto sentendo male, aiuto, il braccio”. Quando l’auto si ferma e Giovanni sembra ormai inerme, allo stremo, Le Iene intervengono.

“Avremmo voluto continuare lo scherzo, ma anche noi ci siamo preoccupati e così siamo subito intervenuti”, sottolinea la voce fuori campo. “Sei vittima di uno scherzo!”, gli fa sapere Mitch. Giovanni Ciacci, con la voce affannata, al limite dell’infarto, sussurra: “Andate tutti a ‘fancu*o!".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2021.