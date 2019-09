Giovanni Conversano, 40 anni, ha chiesto alla compagna Giada Pezzaioli, 26, mamma di suo figlio Enea, nato a luglio del 2017, di sposarlo. La proposta di matrimonio è arrivata negli studi di "Vieni di Me" ma le cose non sono andate come l'ex tronista probabilmente si aspettava. Giada, di fronte al compagno in ginocchio, ha gelato lo studio: "Vedremo - ha risposto la ragazza - Mi hai fatto aspettare nove anni. Ora ti aspetti che io risponda subito?".

L'ex tronista ha fatto alla compagna una bellissima dichiarazioni d'amore: "Mi sei stata vicino nei momenti più difficili della mia vita, anche dal punto di vista economico e io ti ho sempre supportata nelle sue scelte, non volevo che dovessi fare delle rinunce per me. Amore mio, ogni volta che ti guardo mi sorprendo di quanto tu sia straordinariamente limpida e sincera. La tua bellezza è nella tua anima, riservata e intraprendente".

"Tu sei il cuore della nostra famiglia, il centro della nostra vita - ha aggiunto l'ex di Serena Enardu - Tu sei la mia complice, il mio coraggio, il mio raggio di sole. Oggi e per sempre. Non l’ho fatto prima perché volevo che tu fossi sicura. Potresti avere qualunque uomo, più ricco e più bello. Mi sei stata sempre vicino, non scappi davanti alle tue responsabilità. Io ti prometto che ti starò sempre vicino come hai fatto tu. Imparerò a cucinare, ad abbassare la suoneria del telefono quando Enea dorme. Cercherò di essere meno rompiscatole. ma, soprattutto, voglio sposarti!". La la risposta della dolce metà, però, ha spiazzato tutti.

Caterina Balivo è intervenuta tenendo un pacchetto in mano: "Avevo questo regalo per voi, la coppia di sposini da mettere sulla torta... ma ora me lo darai in testa", ha detto la conduttrice di "Vieni da Me". Giada ha risposto: "La terremo come buon auspicio...". Giovanni dal canto suo ha dichiarato: "Non ho capito come l'ha presa... lo scoprirò in camerino". Successivamente, rispondendo via social alle domande dei fan, Conversano ha fatto sapere che la Pezzaioli non ha ancora accettato la proposta. L'ex tronista ha dimostrato inoltre di aver compreso il comportamento della fidanzata: "Reazione più che giusta e comprensibile, ne parliamo in futuro", ha scritto su Instagram.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 30/9/2019.