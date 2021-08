Giovanni Terzi qualche giorno fa ha fatto un appello social a vaccinarsi. Per lui infatti il Covid è un pericolo davvero grande, mortale. Il futuro marito di Simona Ventura, che ha 57 anni, soffre infatti di una malattia genetica, la dermatomiosite amiopatica, la stessa che ha ucciso sua madre Luisa. Lo ha scoperto nell’inverno 2020. Se dovesse infettarsi nuovamente con il virus (che ha già avuto lo scorso inverno), il rischio di morire sarebbe molto alto. E ovviamente la possibilità che a trasmettergli l’infezione possa essere una persona che non si è voluta vaccinare è elevato (chi si vaccina può sempre trasmettere il virus, ma ha probabilmente una carica virale più bassa e aiuta a tenere la circolazione dell’epidemia sotto controllo nella popolazione).

In un video social Giovanni ha spiegato: “E’ giusto che vengano prese delle posizioni. Io da circa un anno sto cercando di curarmi da una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che lentamente sta uccidendo i miei polmoni. Sono a meno 40% di capacità polmonare”. “Se io grazie a un no-vax prendessi nuovamente il Covid, il mio rischio di sopravvivenza sarebbe limitatissimo, quindi non dico altro”, ha aggiunto.

“Tutte le polemiche che vengono fatte, tutte le persone che vanno in giro ad odiare chi si vaccina, veramente non hanno senso. Spero di non ammalarmi mai a causa di qualcuno che non si è voluto vaccinare…”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 25/8/2021.