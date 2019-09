Giovanni Terzi in tv, a Storie Italiane da Eleonora Daniele, ammette la voglia di matrimonio che accomuna lui e Simona Ventura, innamoratissimi. Parla anche del rapporto con l’ex marito della 54enne, Stefano Bettarini, da cui SuperSimo ha avuto i due figli, Niccolò, 20 anni, e Giacomo, 18. “Lo stimo e gli voglio bene”, sottolinea. Le sue dichiarazioni raccontano di una grande e armoniosa famiglia allargata.

Giovanni Terzi ha grandi parole per Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura. I due hanno un rapporto bellissimo. “Lo stimo e gli voglio bene, come Simona vuole bene alla mia ex moglie. Quando ci mettiamo insieme facciamo due squadre di calcio ma è bellissimo. Simo è come l’elemento che ha messo in ordine tutta la mia vita. Nelle fatiche del giorno d’oggi c’è questo ordine legato al bene che fa stare davvero bene”, spiega in tv su Rai Uno.

Poi, sulle nozze con Simona Ventura dice che è vero, ci stanno pensando. “Il nostro è un sentimento talmente grande: chi è diversamente giovane, come me, rimane spiazzato. Perdere la testa a 55 anni fa un po’ impressione ma è quello che è accaduto e che sta accadendo“, sottolinea. E continua: “Più la conosco e più capisco che quell’amore che è esploso è giusto, lei è la persona giusta, sono fortunato“.

Giovanni Terzi ha grande feeling con Stefano Bettarini, lo stesso che ha ritrovato pure Simona Ventura. La presentatrice vuole a tutti i costi lo sportivo al suo fianco come opinionista de “La Domenica Ventura”, che condurrà su Rai Due. L’ex calciatore sta trattando per raggiungere un accordo contrattuale. Tornerebbe a parlare di calcio. “Lo spero proprio”, ha detto Simo a Chi riguardo alla possibilità che il ‘Betta’ cominci con lei la sua nuova avventura sul piccolo schermo.

