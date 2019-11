Giucas Casella, proposta di nozze a Valeria Perilli in tv

Giucas Casella approfitta di Domenica Live. Con la complicità di Barbara D’Urso l’illusionista fa la proposta di nozze in tv alla storica compagna Valeria Perilli, con cui vive uno splendido rapporto da ben 38 anni. Le chiede di sposarlo e lei, commossa, gli dice di sì.

Ha aspettato molto, ma ora, a 70 anni compiuti, desidera portarla all’altare. Giucas Casella nella stanza magica in tv, a Domenica Live, fa la proposta di nozze a Valeria Perilli, famosa doppiatrice e anche ex annunciatrice Rai, con cui fa coppia dal 1981 e con la quale ha cresciuto il figlio avuto da una modella inglese.

Nella stanza magica è stata ricreata un’ambientazione parigina. Giucas Casella porta lì la sua donna e le legge una lettera scritta qualche giorno fa. “Lo sai che io non sono un grande oratore, pertanto l’ho scritto prima – esordisce prendendo il foglio dalla tasca - Valeria, sai che sogno da una vita di portarti a Parigi e sono qui per dirti che ci andremo prestissimo per un’occasione speciale, se tu lo vorrai naturalmente. Insieme abbiamo percorso un viaggio lungo 40 anni, un viaggio che ci ha regalato momenti felici e un po’ meno e durante il quale tu sei stata sempre vicina e presente”.

“Grazie per l’amore che hai saputo riversare su di me e James – continua Casella - per avermi aiutato a crescerlo e farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo e, per questo motivo, ho deciso di fare un passo importante”.

E’ emozionato e commosso, anche Carmelita che guarda è toccata dal momento. Giucas Casella si inginocchia e fa la proposta di nozze: “Ti voglio sposare Valeria!”. Mostra a Valeria Perilli l’anello pegno del suo amore.

La compagna è senza parole, al punto che dall’altra parte dello studio, Barbara d’Urso domanda quale sia la risposta. La donna riesce a parlare e dice: “Ma come si può rispondere qualcosa in un momento così? Il silenzio, secondo me, è già una risposta...Sì!”. “E’ incredibile, io veramente non sapevo niente – aggiunge subito dopo - Forse il pubblico non crede fino in fondo a questa cosa, ma è la verità! Io non sapevo niente, è davvero una cosa incredibile!”.

