Giulia Bevilacqua al mare con la figlia: il primo bagno di Vittoria, avuta il 16 novembre scorso dal marito Nicola Capodanno

Racconta con belle immagini il primo bagno della figlia Vittoria al mare Giulia Bevilacqua

L’attrice 40enne a Lido delle Sirene, in Salento, con la piccola in vacanza

Giulia Bevilacqua si gode la vacanza in Salento. Sul suo profilo social racconta, condividendo alcune belle immagini con i fan, il primo bagno al mare della figlia Vittoria, nata lo scorso 16 novembre. Ha festeggiato da poco i 40 anni. Lo scorso 19 maggio Giulia Bevilacqua ha spento le candeline da mamma. E’ felice e assapora ogni istante della vacanza al mare con la figlia Vittoria, che fa il suo primo bagno nelle acqua cristalline di Lido delle Sirene e poi gioca in spiaggia con l’attrice, che l’abbraccia teneramente. Con lei non c’è il marito, padre della bimba, il giornalista Nicola Capodanno, che però è l’artefice delle dolcissime foto poi pubblicate su Instagram. “Primo bagno di Vitto...ma anche nostro. E vai con paletta e secchiello! “, scrive Giulia Bevilacqua. La sua bambina la riempie di gioia. La figlia Vittoria sembra apprezzare molto il mare. Stare in spiaggia deve piacere molto alla pargoletta di quasi sette mesi, che con il suo costumino a fantasia rosso e il cappellino in testa bianco, per proteggersi dai raggi del sole, sta a mollo circondata dal celeste del mare e poi sulla sabbia bianca a giocare.

