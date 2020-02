Giulia Bevilacqua sarà una splendida mamma bis: è incinta e aspetta un maschietto. L’attrice lo svela sul social, dove mostra il pancino e annuncia la gravidanza e il sesso del bebè.

Giulia Bevilacqua pubblica uno scatto in bianco e nero in cui indossa il reggiseno e sotto dei comodi pantaloni. Accanto c’è la sua primogenita, Vittoria, nata il 16 novembre 2018. La bambina punta il dito sul pancino della mamma, appena accennato. “Eh si, amore mio, è in arrivo un fratellino”, scrive la mora 40enne, che annuncia così a tutti la sua seconda gravidanza.

Giulia Bevilaqua è entusiasta. Sarà nuovamente madre, per la felicità del marito, il giornalista economico Nicola Capodanno, sposato da più di due anni, a ottobre 2017, e con cui vive una meravigliosa favola d’amore da cinque. Accanto a lui ha trovato la sua stabilità sentimentale e quella famiglia da sempre desiderata e che ora si allarga ancora di più.

Non ci sono impegni di set che tengano: la cicogna che fa capolino rende sempre tutti auforici. Giulia aveva rivelato anche la sua prima gravidanza via social. Anche stavolta condivide la gioia, ma con accanto alla piccola Vittoria e non all’uomo che ama.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/2/2020.