Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati. Dopo i rumors dei giorni scorsi, arriva la conferma. L'ex tronista pubblica alcune stories su Instagram in cui dichiara che la relazione, iniziata circa un mese fa negli studi di "Uomini e Donne", è giunta al capolinea. Il suo corteggiatore, afferma la ragazza, si è rivelato una persona diversa e la storia è stata un flop.

Manuel Galiano ha smentito di aver tradito Giulia Cavaglia. I rumors circolavano da qualche giorno.

VIDEO

La storia d'amore, però, è finita. I due ragazzi si sono lasciati. Un'altra coppia nata a "Uomini e Donne", dopo l'addio lampo di Angela Nasti e Alessio Campoli, ha avuto vita breve e ha fatto flop: "Mi sembra doveroso fare chiarezza sulla situazione - dichiara Giulia sui social - A quelli che mi dicono ‘non sembra che tu stia male’, vorrei solo dire che sinceramente non sono una persona che ama farsi compatire o fare pietà. Ognuno ha il proprio modo di esprimere le cose e di certo non è che se uno dentro non sta molto bene non può uscire o stare con i propri amici. Anzi io invito ad uscire".

"Detto questo io e Manuel non stiamo più assieme per tanti motivi - aggiunge la Cavaglia - Io non ho vissuto per niente bene questo periodo. Nonostante abbia messo l’anima in questo percorso, le aspettative che avevo al di fuori si sono rivelate un grande flop. E soprattutto la persona che ho scelto si è rivelata un’altra persona rispetto a quella che immaginavo di ritrovarmi al fianco".

La replica di Galiano non si è fatta attendere: "Partendo dal presupposto che questa sarà la mia prima e ultima riposta riguardante tutta questa storia perché le guerre social non fanno parte di me, soprattutto per cose così delicate e private - scrive su Instagram Manuel - Il flop si sarebbe presi altri tre mesi di insulti pur di coprirti da signore nei tuoi confronti. Ma questa scenata di vittimismo senza senso mi ha spronato a cambiare idea!".













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 1/7/2019.