Giulia Cavaglia, 23 anni, protagonista dell'ultima puntata di questa stagione di "Uomini e Donne", ha dovuto fare la sua scelta in diretta tra Giulio Raselli e Manuel Galiano. Tra i due alla fine Manuel ha avuto la meglio.

Giulia Cavaglia prima di fare la sua scelta è apparsa molto emozionata: "Ci sono per metà in questo momento. Sto morendo Maria, se svengo fai finta di niente e manda la pubblicità", ha dichiarato la ragazza. Poi ha fatto entrare Giulio nello studio di "Uomini e Donne": "Con te fin dall'inzio c'è stata subito chimica e fisicamente mi sei sempre piaciuto tantissimo. Inizialmente avevo dei grossi dubbi su di te perché eri una persona aggressiva e un po' altalenante. Hai cercato di farmi cambiare idea e ci sei anche riuscito. Non ti ho scelto perché al di fuori della chimica non riesco a vederti nella mia vita. Spero che tu non possa odiarmi dopo questa cosa ma quando mi guardo dentro ho il cuore che batte per un'altra persona". Giulio ha risposto che un po' se l'aspettava: "Ti auguro veramente tanto bene con Manuel, tanto ti dirà senz'altro di sì. Sono convinto che al di fuori voi due possiate stare bene", ha aggiunto.

Poi è stata la volta di Manuel: "Fin da subito io ho sempre cercato un uomo che mi insegnasse qualcosa e tu me ne hai insegnate tante - ha detto Giulia Cavaglia al corteggiatore - Io ad oggi penso di voler togliere ogni tipo di barriera e credere in noi. Quindi oggi tu sei la mia scelta".