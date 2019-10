Giulia De Lellis, ecco il debutto da attrice con la web serie: lei guarda l'episodio con Andrea Iannone

Giulia De Lellis si gode il suo debutto da attrice da protagonista della web serie di Witty Tv. Online arriva il primo episodio di “Una vita in bianco” in cui l’influencer 23enne recita nei panni di Claudia. La moretta non sta nella pelle. E’ in Australia con il fidanzato ed è proprio con Andrea Iannone e alcuni amici che si gode, chiusa nella stanza d’hotel, l’episodio intitolato “Come sopravvivere al primo appuntamento?”.

Il debutto da attrice la galvanizza. Giulia De Lellis con il suo gruppo d’ascolto vuole vedersi mentre recita. L’episodio della web serie si apre con Claudia che chiede a una telecamera, nel bagno, se esistano delle regole per il primo appuntamento…

Si è divertita moltissimo a essere nei panni di Claudia. Con Giulia De Lellis in “Una vita in bianco” anche Luca Turco e Ludovica Bizzaglia. Le avventura dei tre amici che dividono lo stesso appartamento, come racconta lei, pare siano spassosissime.

“Io sono Claudia, Lei è indubbiamente una sognatrice visto che si augura di essere seguita, magari un giorno, da tantissime persone sui social. E’ una ragazza semplice, che fa cose comuni come tutte le ragazze della nostra età”, ha spiegato nei giorni scorsi presentando il suo personaggio.

Poi ha aggiunto: “Io e Claudia abbiamo sicuramente due cose in comune: una è che lei è una fashion blogger o influencer, chiamatela come volete, e il fatto di esserci sempre per la propria migliore amica. Io sono un po’ così, sono molto generosa, molto attenta e sto vicino alle mie più care amiche. Questa cosa me la sento molto, ecco”. Ora si vede all’opera, anche da Melbourne insieme al suo uomo dei sogni, Iannone, e tutti gli altri.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/10/2019.