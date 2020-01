Giulia De Lellis non ha mai nascosto di aver combattuto a lungo contro una forma abbastanza aggressiva di acne. Aveva già rivelato cosa l’aveva aiutata a superare l’infiammazione della pelle, ma è tornata sull’argomento e ha invitato i suoi follower, che ormai sono 4 milioni e mezzo, a fare un test per vedere se la stessa strategia che ha adottato lei può aiutare anche altre persone. La 24enne è infatti riuscita a dimezzare l’entità della problematica eliminando solamente una cosa dalla sua dieta: latte e latticini (ovvero i formaggi).

In alcune Instagram Stories ha spiegato: “Ho iniziato a lavorare sull’alimentazione. Io non mangio di natura fritti, cose unte e pesanti. Il medico mi disse di evitarli comunque. Ho sempre mangiato molta verdura e molta frutta. Il mio grande problema erano i cibi che contenevano lattosio”. “Bevevo una quantità di latte allucinante. Così ho fatto un test, per 28 giorni ho evitato tutto ciò che contenesse latte, è stato molto molto difficile. Mi venivano le crisi di notte, volevo il latte con il miele. Mi hanno dovuto aiutare a resistere. Però ci sono riuscita, per 28 giorni non ho mangiato latte e latticini e subito l’infiammazione si è dimezzata”, ha poi aggiunto.

Sono moltissimi i medici che consigliano proprio di eliminare latte e derivati (alimenti che secondo molti sono “innaturali” proprio perché destinati ai cuccioli di una specie diversa dalla nostra) per aiutare la salute della pelle.

“Quindi come consiglio vi voglio dire questo: evitate i latticini, evitate il lattosio, non bevete latte e non mangiate tutto ciò che contiene latte. Provateci per 28 giorni e vedrete dei miglioramenti. Già non sono cose che fanno bene, in più se avete l’acne può darvi questi problemi”, ha concluso Giulia.

Scritto da: la Redazione il 23/1/2020.