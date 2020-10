Giulia De Lellis combatte ancora con l'acne: 'Non vedo miglioramenti'. Foto

Giulia De lellis combatte ancora contro l’acne. Sul social si fa vedere con le sue imperfezioni e ammette un po’ affranta: “Non vedo miglioramenti”.

“Oggi appena tornata a Milano sono scappata dalla mia dolce Dott.ssa Hen Ifrach”, rivela la 24enne. L’esperta a cui si è rivolta da tempo è famosa per l’efficacia dei suoi trattamenti attraverso l’uso di laser medici. Ha soluzioni assolutamente innovative ed efficaci per malattie e patologie come acne, melasma, ringiovanimento del viso, iperidrosi e trattamenti estetici. Purtroppo, però la battaglia della mora romana continua…

“Il mio viso non benissimo - sottolinea Giulia De Lellis - Vediamo miglioramenti in alcune zone, ma come si sfiammano queste, si attivano altre”. “Ogni volta che esco, dopo il trattamento che faccio, la mia pelle è sfiammata… Ma stiamo cercando di capire ancora di più, facendo indagini, check e analisi, qual è la vera causa, quella reale”, svela ancora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“A tratti va meglio, anche se poi si infiammano altre zone del viso. Quindi devo andare ancora in fondo in fondo”, conclude Giulia, che non si arrende. Si fa vedere con le sue imperfezioni e promette che non è finita qui: la guerra contro l’acne vuole vincerla lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/10/2020.