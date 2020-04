Giulia De Lellis chiede aiuto a mamma Sandra per avere ancora più successo sui social. Sbarca su Tik Tok, l’ultima mania in tempi di quarantena, e desidera subito fare il botto. Ha già raggiunto gli oltre 300mila follower, ma i numeri che fa su Instagram, dove la bella 24enne ha raggiunto 4 milioni 600 mila seguaci, sono ancora lontani, così per essere ancora più divertente e accattivante si lancia in coppia con lei.

Mamma Sandra la lascia fare. Nel ‘dietro le quinte’ del video che Giulia vuole postare prova, segue le indicazioni della moretta. Sbaglia, poi ripete. Il segreto di Tik Tok è essere perfettamente in sincro, con i balletti, le coreografie, ma pure con i finti doppiaggi di scene famose di film. Insieme Giulia e la madre devono mettere in scena un dialogo in romanesco tra Carlo Verdone e la Sora Lella in “Acqua e sapone”. Le due alla fine si intendono a meraviglia e il risultato è esilarante e perfetto.

Rinchiusa in casa con il fidanzato Andrea Damante, il fratello Giuseppe, un’amica e mamma Sandra, Giulia De Lellis per accrescere i proprio numeri sul social network cinese lanciato nel 2016 e che ora è considerato super trend s’impegna molto. Il tempo a disposizione non manca.

La madre, che la conosce come le sue tasche, è in perfetta sintonia con lei. Tra risate e ciak, alla fine le due in coppia raggiungono risultati eccellenti e il video in questione prende quasi immediatamente 15mila ‘like’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/4/2020.