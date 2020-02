Giulia De Lellis, allenamento per glutei e addominali top con Giorgio Merlino

Giulia De Lellis si dà da fare in palestra senza sosta. Per la bella 24enne un allenamento per ottenere glutei e addominali top. La moretta vuole essere perfetta: si è affidata alle esperti mani di Giorgio Merlino.

Il personal trainer 30enne è uno dei fitness influencer più famosi d’Italia. E’ legato sentimentalmente a Veronica Ferraro, fashion blogger con la passione per lo sport, sua adorata moglie e tra le migliori amiche di Chiara Ferragni. Giorgio in passato e non solo si è occupato anche dei muscoli di Fedez e della sua invidiabile forma fisica, ma pure di quella di moltissimi altri famosi.

Suda e sgobba. Giulia De Lellis durante l’allenamento con Giorgio Merlino non ha paura di sentire la fatica. “Con Giulia come in generale cerco di costruire un allenamento il più completo possibile: 50 minuti circa di lavoro sia aerobico (cardio) che anaerobico (pesi), molto corpo libero e ovviamente amo gli elastici”, racconta ai fan che gli domandano che tipo di esercizi faccia fare all’ex gieffina vip.

L’estate è alle porte, arriverà in un battibaleno. La De Lellis non vuole farsi cogliere impreparata, Merlino la fa lavorare sodo e lei non si lamenta affatto, ma esegue senza dire una parola.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/2/2020.