Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme a Milano: inseparabili

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati di nuovo a vivere insieme, stavolta a Milano. Dopo la quarantena trascorsa ‘vicini, vicini’ a Pomezia, alle porte di Roma, l’influencer 24enne e il dj 30enne si sono ritrovati in Lombardia. La mora, che il 4 maggio scorso aveva salutato il suo Andrea, dopo solo pochi giorni ha raggiunto il fidanzato nel capoluogo lombardo.

Il lockdown nello stesso appartamento ha fatto bene alla coppia ritrovata. I Damellis si riabbracciano a Milano. Giulia è a casa di Andrea, la passione, nuovamente sbocciata, non si spegne. La De Lellis ufficialmente si è spostata in un’altra regione per improrogabili ragioni lavorative, come spiega lei stessa nelle sue IG Stories. “Ho sistemato tantissime cose. Sono stata un po’ assente dai social per lavoro, sono tornata a Milano per questo”, rivela.

La fashion blogger sta riprendendo le sue attività promozionali e imprenditoriali, ma non solo. Dietro il suo ritorno a Milano è molto probabile ci sia la voglia di vivere la quotidianità con Damante, con cui è stata praticamente inseparabile per ben due mesi.

I fan gioiscono per I loro due beniamini. Giulia e Andrea si fanno vedere, ma mai in atteggiamenti da veri piccioncini. Al momento è come se tastassero il terreno prima di fare annunci eclatanti ai follower. Hanno riscoperto l’amore che li ha uniti e forse desiderano tenere i loro sentimenti protetti dal gossip esasperato che, grazie al loro enorme seguito sul web, hanno sempre generato. Anche se c’è chi giura che stiano addirittura pensando alle nozze.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/5/2020.