Giulia De Lellis e Andrea Damante trasformano la loro prima casa in un B&B: 'Venite a dormire dove...'

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno trasformato la loro prima casa in cui hanno abitato insieme in un B&B. I Damellis a distanza di due anni tornano nell’appartamento in cui si erano trasferiti dopo Uomini e Donne e nel quale hanno vissuto i primi tempi la loro relazione a Verona e lo svelano.

L’influencer 24enne pubblicizza la location, invita i follower a soggiornare lì. “Venite a dormire qui, porta fortuna in amore”, sottolinea più volte. La prima casa in cui hanno vissuto è piena di cimeli che raccontano la loro passione. Giulia li mostra e racconta tutto con grande dovizia di particolari, sponsorizzando il loro B&B, come un’esperta albergatrice che deve promuovere il suo ‘prodotto’ per renderlo ancora più appetibile.

"Andrea non è compreso nella prenotazione e neanche Tommaso", ironizza la De Lelis, riferendosi al fidanzato e al loro cagnolino. Il tour nella casa continua, prontamente condiviso nelle sue IG Stories. "Quando venite a Verona dovete passare una notte qui, è la casa più dolce del mondo e porta fortuna", continua Giulia De Lellis.

La moretta fa vedere anche alcuni “reperti”, come degli oggetti che provengono da una puntata speciale di Uomini e Donne. Ci sono pezzi che ha persino reso celebri lei stessa: “Ecco le famose travi di legno a vista che cito anche nel mio libro”.

Giulia De Lellis è contentissima di parlare della sua prima casa, racconta di tavoli, tappeti, tazze, adesivi messi sulle porte. E’ felice con Andrea Damante: dopo la note a Verona, dove la coppia è andata per celebrare la laurea di un’amica, e la réclame del B&B, si torna a Milano. Pare che i due presto andranno a nozze, secondo gli ultimi gossip l’ex tronista le avrebbe già fatto la proposta di matrimonio. Ma sulla questione fiori d’arancio i due non aprono bocca.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/6/2020.