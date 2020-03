Giulia De Lellis e Andrea Damante, quarantena insieme: Parpiglia conferma il ritorno di fiamma

Giulia De Lellis e Andrea Damante starebbero trascorrendo la quarantena insieme nella casa affittata a Pomezia dalla bella 24enne. E’ il giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia a confermare l’ennesimo ritorno di fiamma tra la fashion blogger 24enne e il Dj veronese 30enne. In una diretta social con Andrea e Michele, due speaker radiofonici di Radio Deejay, si lascia andare alla succosa indiscrezione. Intanto sempre via web il fratello di Andrea Iannone, Angelo, si scaglia contro l’influencer e l’attacca.

Parpiglia, impegnato da giorni a raccontare sul suo account Instagram l’andamento del contagio da Coronavirus nel mondo, per qualche istante si concede un po’ di leggerezza e parla dei famosi che stanno trascorrendo la quarantena da piccioncini. "Chi sta facendo una bella quarantena è sicuramente Daniele Toretto con Diletta Leotta o Stefano De Martino con Belen Rodriguez... O Giulia De Lellis con Andrea Damante, che si stanno facendo una bella quarantena insieme”, dice.

Lo scoop è servito su un piatto d’argento e subito ripreso dal popolo del web. I fan accaniti dei Damellis impazziscono di gioia: l’ennesimo ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante era ciò che volevano di più.

La notizia bomba pare avere un’ulteriore conferma dallo sfogo di Angelo Iannone, fratello del centauro di Vasto che si è appena lasciato con Giulia. Il ragazzo, stanco di leggere accuse contro Andrea, per molti compevole della rottura con la De Lellis, nelle sue IG Stories scrive: “Per tutte queste pseudo persone, se così possono chiamarsi, che non so cosa stanno inventando da giorni… Sappiate che noi siamo in famiglia da un mese senza festini né nulla”.

Angelo poi affonda e il riferimento a Giulia De Lellis in quarantena insieme ad Andrea Damante parrebbe inequivocabile: “Credo che i festini si facciano altrove in silenzio...per poi...tirarli fuori a tempo debito...A buon intenditor, poche parole”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/3/2020.