Giulia De Lellis replica alle parole di Andrea Damante dopo l’intervista del deejay veronese a Verissimo. Su Instagram la bella mora 24enne dice: ‘’Non mi piace fare queste cose…’’.

Il bel 30enne con molta amarezza ha ripercorso la sua storia con l’influencer di Pomezia rivelando tutta la delusione di aver appreso dai social che Giulia ora è legata a Carlo Gussalli Beretta, amico di Damante. "Ho trent’anni. Una volta che finalmente eravamo tornati insieme, sognavo una famiglia con lei. Siamo andati a vivere nella casa di Milano, che avevo preso l’anno prima proprio perché è una casa grande, con tante stanza, una casa per una famiglia. Abbiamo parlato del fatto che lei in tutto questo tempo separati non era mai stata da sola, ma stavamo veramente bene, abbiamo preso anche un cane. Col passare del tempo però il rapporto tra noi non era al top, quest'estate abbiamo preso una casa a Forte dei Marmi con un gruppo di amici e lì lei è cambiata", ha detto Damante della ex, che ora frequenta un suo amico, Carlo Gussalli Beretta, conosciuto proprio a Forte dei Marmi.

Ecco la replica di Giulia su Instagram ‘’Ovviamente ho visto anch’io quello che un po’ tutti abbiamo visto in questo momento in tv, perché ero appena salita in stanza, ma non mi piace fare queste cose. L’unica cosa che mi sento di dirvi, con il cuore, come ogni volta che vi parlo, con sincerità, è che: con la coscienza pulita si può fare sempre tutto!''. Damante ha sostenuto di aver scoperto della relazione tra Giulia e l’amico Carlo dai social: ‘’Avrei apprezzato se me lo avessero detto prima, cosa devo dire, mi farebbe impazzire l’idea che tutto possa essere iniziato quando eravamo insieme. Spero di no perché Carlo è un bravo ragazzo e Giulia ha sani principi, ma a me le fidanzate dei miei amici non mi hanno mai attirato. Ho delle responsabilità nella fine della nostra storia e a questo punto spero sia un grande amore’’.

