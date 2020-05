Giulia De Lellis e Andrea Damante da oggi con la fase 2 si separano: ecco perché

Giulia De Lellis e Andrea Damante dopo la lunga quarantena insieme della casa a Pomezia presa in affitto dalla mora 24enne da oggi, con l’inizio della fase 2 dopo il lockdown, si separano. Il dj 30enne pubblica una foto in cui stringe l’infleuncer stratta tra le sue braccia e scrive: “Ultimo giorno”.

E’ probabile che Andrea Damante torni finalmente a casa sua a MIlano, dove si è trasferito da un po', con la fase 2, dal 4 maggio, è infatti consentito il rientro nel proprio domicilio, anche se ci si trova in un’altra regione, a patto che ci siano alcune esigenze di necessità. Giulia De Lellis, che ha trascorso giorni appassionati in quarantena con l’ex tronista conosciuto da corteggiatrice a Uomini e Donne, deve salutare il suo fidanzato per un po’.

IDamellis si dicono arrivederci. Il ritorno di fiamma è stato uno dei gossip che ha più caratterizzato il lungo periodo di quarantena. Giulia e Andrea hanno fatto molto parlare di loro con una reunion che pareva impossibile e che invece, dopo l’addio della romana con Andrea Iannone, è diventato realtà. Ora Damante saluta la ragazza che ha sempre amato e con cui sembra aver ritrovato sintonia. La De Lellis lo ha perdonato, lo stringe forte a sé: si separano ma non a lungo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/5/2020.