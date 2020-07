Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano il tour da sogno dell'Italia: ecco dove sono ora

Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano il loro tour da sogno dell’Italia. Dopo Ponza e Capri l’influencer 24enne e il deejay 30enne scelgono un’altra isola: I Damellis si stanno godendo giorni speciali in Sicilia.

L’estate 2020 di Giulia e Andrea è itinerante e particolare, ma davvero bellissima, alla scoperta dei tantissimi luoghi unici e incantevoli del Bel Paese. I due sono volati in Sicilia e in auto, mentre alloggiano vicino Agrigento, visitano la riserva di Punta Bianca a Monte Grande.

Non si fermano mai. La De Lellis e Damante, dopo il lungo lockdown trascorso a Pomezia, vicino Roma, in un appartamento preso in affitto dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si godono ogni istante del loro travolgente ritorno di fiamma. Il mare è un punto fisso delle mete scelte finora. La Sicilia li ammalia: Punta Bianca è un vero paradiso terrestre. Per arrivarci Andrea riesce a percorrere una strada impervia, ma ne vale la pena.

I Damellis vengono conquistati dal paesaggio magnifico e il mare cristallino che si infrange sugli scogli chiari, che quasi abbagliano. Non riescono a credere ai loro occhi. Alloggiano a Villa Volli, un B&B da sogno, una villa di famiglia a pochi metri dal mare ristrutturata per accogliere e coccolare pochi ospiti. Sono innamorati, felici e liberi di vivere la loro rinnovata passione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/7/2020.