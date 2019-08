E' innamorata Giulia De Lellis. Stavolta Andrea Damante sembra davvero un lontano ricordo, un capitolo definitivamente chiuso della sua vita. Tutto merito di Andrea Iannone. Nel motociclista l'ex volto di "Uomini e Donne" ha trovato l'anima gemella e ai social affida una bellissima dedica d'amore scritta in occasione del 30esimo compleanno della dolce metà.

Le loro gambe nude sul letto davanti a una finestra aperta sono ritratte in una foto in bianco e nero pubblicata sul social da Giulia e accanto si legge: "Io e lui abbiamo poche foto ma tanti momenti. Io e lui siamo così uguali che a volte quando mi parla sembra di ragionare da sola". Iannone per la De Lellis è: "La prolunga della mia testa, delle mie braccia quando sono stanca e delle mie gambe se non riesco ad arrivare. Quella persona nel mondo che mi fa solo bene al cuore... Ecco cosa siamo io e lui: bene. Siamo anche rispetto, consapevolezza, e tante altre cose che se dovessi soffermarmi a descrivere non finirei più...".

"È vero, non vi ho ancora raccontato tanto di noi, ma lui è troppe cose - conclude Giulia - Più di tutto è meraviglia, la mia... Ogni giorno fa innamorare di qualcosa: di un dettaglio, di un nuovo neo che scopro sul suo corpo, di un sorriso, di uno sguardo, una smorfia o una mania. Non smettere mai di stupirmi, buon compleanno amore mio!".

Andrea non poteva ricevere auguri più belli. Questo per lui è un compleanno davvero speciale.

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 9/8/2019.