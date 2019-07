Giulia De Lellis, 23 anni, e Andrea Iannone, 29, ormai sono usciti allo scoperto e la loro relazione a quanto pare va a gonfie vele tanto che l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" sul social fa una bellissima dedica al pilota di motociclismo.

Giulia su Instagram pubblica uno scatto che la ritrae insieme ad Andrea. La foto è corredata da una bellissima dedica. La De Lellis per esprimere il suo amore a Iannone usa le parole dello scrittore spagnolo Carlos Luis Zàfon: "È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice".

Parole bellissime quelle scelte da Giulia per la sua dedica social ad Andrea. La relazione tra Iannone e la De Lellis è iniziata da poco ma a quanto pare i due sono già molto legati. Molti follower sono contenti per la coppia. Altri, invece, la criticano. Agli haters, però, risponde nei commenti l'ex gieffina Francesca Rocco: "Che noia la gelosia! Ma possibile che tutti voi che criticate nella vita non avete mai cambiato fidanzato o fidanzata?! Scusate ma che vita di me*da. Fate di più l’amore e non perdete tempo a scrivere cattiverie che la vita è breve. Questione di attimi. Go Giulia Go. Ti auguro di essere più che felice con il tuo love. Viva viva l’amore".

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 1/7/2019.