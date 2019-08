Giulia De Lellis lo scorso 9 agosto ha scritto una bellissima dedica social ad Andrea Iannone per il suo 30esimo compleanno. Ma lo ha fatto da lontano: per impegni vari i due fidanzati non si trovavano insieme. L'influencer, però, a distanza di alcuni giorni ha trovato il modo per rimediare e ha organizzato per la dolce metà una bellissima festa.

Giulia nelle stories mostra una location da sogno in Puglia. La De Lellis si è fatta aiutare dalla event and wedding planner Silvia Slitti per dare vita a una serata magica, con kaoke e cibi tipici cucinati al momento da chef professionisti. Il tutto condito da un ambiente di lusso. Un party perfetto, in ogni minimo dettaglio. E Andrea ha spento le candeline su una gigantesca torta a più piani.

Iannone è arrivato al traguardo dei 30 anni con accanto una nuova fidanzata. Gli ultimi compleanni li aveva festeggiati insieme a Belen Rodriguez. Ora le cose sono cambiate e il primo BDay con Giulia De Lellis è stato davvero speciale.

Dopo il party la nota influencer ha anche pubblicato uno scatto in bianco nero che la ritrae mentre bacia la dolce metà e accanto, prendendo spunto da "Blow" con Johnny Depp, ha scritto: "Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 14/8/2019.