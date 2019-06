Giulia De Lellis, 23 anni, si è scagliata contro i paparazzi per le foto scattate in Sardegna mentre si trovava in vacanza insieme ad Andrea Iannone. L'influencer, ex volto di "Uomini e Donne", lo ha fatto sul social, commentando gli scatti sull'account ufficiale del settimanale Chi.

Non ci sta Giulia De Lellilis e sul social va contro i paparazzi che l'hanno ritratta in atteggiamenti intimi insieme al motociclista Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez e ora suo compagno. Le foto non le sono piaciute e ha accusato i paparazzi di aver violato la sua privacy e quella della sua famiglia (Giulia si trovava in vacanza anche con le nipotine, le figlie di sua sorella): "Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine. Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa! È la seconda volta che violate la mia privacy in questo modo. Tutto questo per 2,3 foto del ca**o", ha scritto l'ex volto di "Uomini e Donne".

"Foto di un qualcosa poi reso serenamente pubblico - ha aggiunto la De Lellis - Tutto questo per dirvi che non ci sto, e che ci vedremo presto nelle sedi opportune. Ps: Le mie ragazze questo giornale non lo guardano neanche quando mi mettete con le tette al vento perché se vogliono sapere qualcosa di mio vengono da me, sul mio profilo. Io faccio sempre prima di voi, sempre!".

La vacanza in Sardegna con Andrea Iannone nel frattempo è finita. Ma l'estate è lunga e la nuova coppia sicuramente condividerà sui social altri momenti a due.

VIDEO