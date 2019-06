Giulia De Lellis e Andrea Iannone in Sardegna si godono una bella e rilassante vacanza in famiglia. Insieme a loro c’è anche la sorella dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Veronica, con le sue bambine, Matilde e la dolcissima neonata Penelope. Il pilota 29enne è tenerissimo con la bimba maggiore, gioca insieme a lei in giardino. Il quadretto è perfetto e fa sognare i fan della 23enne, che da sempre la vogliono felice e innamorata.

Tanti rumors sulla storia tra i due appena nata, poi è arrivata l’ufficialità nel weekend e la vacanza in Sardegna è stata svelata con la prima foto della coppia. Adesso tante IG Stories che raccontano la loro giornata.

VIDEO

In famiglia Giulia De Lellis e Andrea Iannone sembrano trovarsi completamente a loro agio. Il centauro di Vasto ha già un grande feeling con Giuseppe De Lellis, il fratello di Giulia. Anche con Veronica deve andare tutto a gonfie vele: con la sua piccolina il motociclista sembra uno zio spettacolare.

Vacanza in famiglia in Sardegna, sotto il sole caldo, con tanto di partite giocose a pallone in giardino e bagni in piscina. Andrea Iannone fa pure uno scherzetto a Giulia De Lellis: prende in braccio la sua bella e si tuffa in piscina. Lei sorride: è entusiasta. Poi la sera si esce e si va a fare un po’ i mondani.

L’influencer da 4 milioni do follower e il campione di MotoGP, ex di Belen, sono la nuova coppia dell’estate 2019: tutti gli occhi ora sono puntati su di loro.