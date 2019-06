Giulia De Lellis, ad Assen con Andrea Iannone, impegnato con la gara del MotoGp, risponde ai follower. Lancia sul social “Fammi una domanda” e svela tutto della storia d’amore nata con il ragazzo di Vasto. All’inizio le stava molto antipatico, così dice.

Andrea Iannone è accanto a lei, Giulia De Lellis lo lascia intuire ai fan mentre si sottopone a tanti quesiti. Confessa di essere stata bocciata all’esame di guida, di aver superato le delusioni solo grazie al tempo. Rivela anche che sarà in pista con il pilota 29enne a bordo di un 125. Ma sono le domande sulla storia d’amore a tenere banco.

“Con Andrea Iannone ci siamo conosciuti a una cena, eravamo tutte coppie, non ci siamo parlati più di tanto. Mi stava molto, ma molto antipatico”, dice Giulia De Lellis. E’ fidanzata con lui, quando la domanda è diretta, lei cincischia, ma è chiaramente così. La 23enne, ex corteggiatrice di Uomini e Donne poi non ha problemi a sottolineare che è stato il centauro a fare il primo passo: “Ovviamente Andrea. E non ne ha fatto neanche uno…”. Ma evidentemente molti di più.

I follower le domandano se Andrea Iannone sia talmente preso da lei, al punto da farle guidare le sue preziosissime auto. “Ovvio - replica Giulia De Lellis - Ieri mi ha dato anche una sua macchina a cui tiene particolarmente”. E’ serena in questo periodo della sua vita, la storia con l’ex di Belen la rende felice: “Molto perché il lavoro ha preso una piega che mi piace tanto e mi appaga. Ho incontrato una persona straordinaria, tutta la mia famiglia sta bene”.

Un fan le fa notare che sembra avere una ‘passione’ per gli Andrea, facendo riferimento all’ex di Giulia De Lellis, Andrea Damante. La moretta ironizza: “Più che per gli Andrea, per gli stron*i, da quando sono piccola…”.

Giulia De Lellis continua a raccontare la sua storia d’amore con Andrea Iannone: “Di lui mi ha colpito innanzitutto la sua estrema educazione, la sua galanteria, ma soprattutto, quando un uomo prima di amare te, ama la tua famiglia…”. E aggiunge con una scritta: “Lui ha fatto questo!”.

La fashion blogger e stilista se avrà bambini, sa già come li chiamerà: “Gioia e Leonardo, questi sono i nomi che darò ai miei figli”. Si ritorna però a Iannone e ha come l’ha conquistata: “Con pazienza, perché è stato molto paziente. Rispettandomi, quindi non è stato mai lì a pressarmi perché io avevo un periodo particolare, educazione. E’ entrato molto in punta di piedi, nonostante lui sia uno che va veloce”.

Giulia prende spesso in giro la ‘erre moscia’ del fidanzato, le chiedono come mai. “Perché mi piace tanto quando parla così”, ribatte subito. Per lei in amore vince chi è sincero: “Ma in generale nella vita, per quanto mi riguarda la sincerità è quella che appaga di più, che non ti fa fare stron*ate”. La De Lellis fa notare a tutti che Andrea è dolcissimo, con la sua nipotina Matilde soprattutto. Poi è vaga sul giorno in cui i due si sono messi insieme. “Dopodomani, il 29, va bene amo’ il 29?”, scherza.