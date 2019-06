Giulia De Lellis non cambia copione: ufficializza la storia con Andrea Iannone sempre con una foto del tatuaggio di lui

Giulia De Lellis non cambia copione. Ufficializza la storia d’amore nata con Andrea Iannone con una foto del tatuaggio di lui, proprio come aveva fatto a novembre scorso quando si era messa con Irama. Stavolta il braccio del pilota si intravede, sempre nelle IG Stories della 23enne, mentre è attorno al collo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: l’ex di Belen Rodriguez è a letto con lei.

Giulia De Lellis non parla, ma è come seguisse una sceneggiatura già scritta. La stessa utilizzata solo qualche mese fa quando ha raccontato, pian, piano, la storia con il vincitore di Amici 17, all’anagrafe Filippo Maria Fanti. Il popolo del web non ha più dubbi: il tatuaggio sul braccio fa capire a tutti che quello al suo fianco è Andrea Iannone. La moretta ufficializza la storia così.

Tanti indizi social e paparazzate sono arrivate prima, ma ora, pur senza una dichiarazione esplicita, spunta la prova inequivocabile. E’ un tatuaggio a regalarla. Un’esperta dei nuovi media come Giulia De Lellis non si può pensare che l’abbia fatto inavvertitamente: sapeva che questo avrebbe dato a tutti la certezza della sua volontà di ufficializzare la storia con Andrea Iannone. Evidentemente è davvero cotta del 29enne di Vasto e anche lui non scherza.