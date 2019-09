Giulia De Lellis e Andrea Iannone arrivano in coppia a Venezia 76. Alla Mostra del Cinema, come fa notare l’influencer stessa sul suo profilo social, sfila l’amore. I due, felici e rapiti l’una dall’altro, mandano in estasi i fan con il sentimento che li lega e i loro look, giudicati dai più strepitosi. Sul red carpet, poi, incantano con stile.

A Venezia 76 prima Giulia De Lellis indossa un abito Alexandre Vauthier. Iannone invece porta una camicia Triple RRR e pantaloni Diesel. La mora e l’ex fidanzato di Belen Rodriguez poi si fanno vedere nuovamente in barca in laguna: stavolta Giulia ha un vestito verde di Amen.

Sono tutti baci e abbracci, coccole e smancerie, felici per il sentimento esploso e che li ha portati già a essere uniti, quasi inseparabili. Giulia De Lellis e Andrea Iannone al Lido non si risparmiano e si prendono i riflettori, come due divi, protagonisti assoluti dell’evento tra i più glamour e importanti dell’anno. La 23enne e il 30enne non sono arrivati da soli: con loro c’è anche la mamma di Giulia, Sandra, che ha accolto Iannone in famiglia con grande calore.

Il culmine della sortita alla Mostra del Cinema, la coppia lo raggiunge sul red carpet. Prima Giulia è sensualissima con l'abito nero Antonioli Eu, poi alla premiere del film “The Laundromat”, la mora e Andrea Iannone fanno passerella elegantissimi e acclamati dailla folla con un altro outfit.

La fashion blogger e stilista indossa un abito Blumarine creato ad hoc da lei stessa e la maison per l’occasione. Il vestito è caratterizzato da un corpetto strutturato a bustier in tulle con gioco di trasparenze e gocce di cristalli Swarovski applicati a mano, e gonna lunga color cipria in chiffon di seta con profondo spacco laterale. Il maxi fiocco gioiello in raso di seta con 1650 cristalli Swarovski degradé ricamati a mano, rende il look ancora più speciale. Ai piedi la De Lellis porta scarpe custom V-Celebrity di Casadei color nude.

Il suo make up è perfetto: Giulia ha scelto uno smokey leggero con effetto bagnato sui toni del borgogna. Rossetto nude con una punta rosa confetto firmato Nars.

Smoking e gemelli Ermenegildo Zegna per Andrea Iannone e scarpe Jimmy Choo. Il centauro di Vasto accompagna la sua principessa sul tappeto rosso: insieme i due vivono una favola che per loro ha un sapore davvero speciale e unico.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/9/2019.