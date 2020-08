Giulia De Lellis conferma: 'Io e Andrea siamo tristi, momento particolare'

Giulia De Lellis conferma che qualcosa non va. Ai follower nelle sue IG Stories confessa: "Io e Andrea siamo tristi, è un momento un po’ particolare della nostra vita”. Ma smentisce le voci di addio: non si sono lasciati. Anche il Dj ai giornalisti ai gossip sulla rottura aveva replicato: "Sono tutte cavolate".

Sul social Giulia esclama: “Non ci credo, sono tornata a casa!”. E’ a Milano, nell’appartamento che ora divide con Damante. “Prima che iniziamo a dare i numeri e a leggere stron*ate varie, guardate, qui c’è una Playstation che è completamente intatta, la cabina armadio e tutto il resto delle cose di Andre sono perfettamente al loro posto”, sottolinea, proprio per far capire ai fan che con l’ex tronista 30enne non è affatto finita di nuovo.

La De Lellis però subito dopo ammette: “E’ sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, dove stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere”. E aggiunge: “Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ capirci”.

C’è sicuramente qualcosa che non va, Giulia De Lellis continua: “Ho sicuramente imparato dal mio passato che prima di fare qualcosa mi prendo il mio tempo… magari prima sentivo il bisogno di condividere, di raccontarvi tutto, sennò impazzivo per tutte le voci, le bugie che uscivano. Stavolta vi dico: imparate come ho fatto io, non ascoltate le cose che vi dicono su di me, tanto vi ho sempre detto tutto. Ovviamente quando volevo, ne avevo il bisogno o sentivo il desiderio. Continuerò a condividere con voi tutto, state tranquilli, però quando sarà il momento”.

“Voglio stare serena. State tranquilli anche voi che va tutto bene”, scrive in sovraimpressione sul suo video la bella influencer 24enne. “Adesso sono tornata a casa dopo un mese e mezzo, Andre è andato a una serata, ci siamo salutati prima. Tommy (il loro cagnolino, ndr) è qui, io mi mangio un sushi e poi torno un po’ a Roma dalla family”.

La De Lellis svela anche che la nonna sta molto meglio: “Sono più tranquilla, sta molto meglio: quando vado a Roma ve la faccio salutare e vedere”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/8/2020.