Giulia De Lellis si fa un autoregalo di compleanno costosissimo: 'Me lo sono meritato'

Giulia De Lellis si fa un ‘autoregalo’ di compleanno costosissimo. L’influencer il 15 gennaio compie 25 anni, festeggerà con tutta la sua famiglia: ha già organizzato tutto, rispettando chiaramente le regole anti Covid. Prima del mini party, però, vuole donarsi qualcosa di speciale e unico: la Kelly di Hermès. “Me lo sono meritato”, sottolinea nelle sue IG Stories.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne va nel negozio della famosa maison moda e ordina la borsa dei suoi sogni, la più costosa in commercio insieme alla Birkin, sempre dello stesso marchio: il prezzo è da capogiro, va dai 10mila in su, fino a sfiorare, per i modelli più esclusivi, i 100mila euro.

Per averla bisogna mettersi in lista d’attesa: la Kelly la si può solo ordinare. Per tenerla tra le proprie mani è necessario avere molta pazienza e attendere che passino ben quattro anni.

Giulia è felice. Nella boutique fa un sondaggio tra i follower, chiede consiglio sul colore dI "Sua maestà la Kelly", così dice lei: rosa o viola?

Alla fine, quando è già in strada, rivela: “Grazie mille per i consigli, sapevo che sceglievate il rosa, anche io ho scelto quello. Nel frattempo si fantasticava su una prossima eventuale borsa. E io intanto ho appena ordinato, anzi ritirato il mio regalo: me lo sono meritato”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2021.