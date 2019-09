Giulia De Lellis cambia look per le sfilate: con la frangia alla Milano Fashion Week

Giulia De Lellis cambia look per essere super ospite alle sfilate. Per ammirare i capi in passerella della nuova collezione firmata da Moschino alla Milano Fashion Week la 23enne decide per la frangia. Il mago, artefice della sua trasformazione, solo temporanea, è Federico Fashion Style.

Il famoso hair stylist vuole una Giulia De Lellis ‘pazzesca’ e diversa per una volta, cosi le cambia look e le fa, anche solo per poche ore, uno chignon altro spettinato con frangia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è entusiasta del risultato. Immancabilmente sul social, nelle sue IG Stories, chiede ai fan cosa ne pensino del risultato finale.

Cambia look per le sfilate alla Fashion Week, Giulia De Lellis con la frangia è rock e allo stesso tempo chic.

“Stasera io e Fede facciamo un cambio”, annuncia Giulia De Lelis ai follower prima di stravolgere il suo look abituale. Poi, dopo essere andata alla sfilata Moschino, chiede ai ‘seguaci’ un voto per sapere se così piace e piovono i ‘like’.

E’ a Milano solo per presenziare ad alcuni eventi, L’influencer infatti inizierà il suo giro per l'Italia di ‘firma copie’ per promuovere il suo libro appena uscito. Tante date in programma per la moretta che non si ferma un istante. In questi giorni, però, sente fortemente la mancanza del fidanzato, Andrea Iannone.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/9/2019.