Giulia De Lellis preoccupata per il suo cane: 'Soffre per la separazione dei 'genitori' e...'

Giulia De Lellis è preoccupata per il suo adorato cane, Tommaso Kowalski, il volpino di Pomerania che ha preso con Andrea Damante e ora che con l’ex tronista di Uomini e Donne è finita si divide con lui, come fosse un bambino. Nelle sue IG Stories l’influencer 25enne rivela: “Soffre per la separazione dei ‘genitori’”.

L’ex corteggiatrice, ora legata a Carlo Gussalli Beretta, ha dovuto separarsi per qualche giorno da Tommy, l’ha preso Andrea. Giulia sente moltissimo la sua mancanza, ma non è solo per questo che è fortemente rattristata. Secondo lei l’animale quando è andato via piangeva.

“Tommino è andato dal papà, io sono un po’ triste perché tra poco è il suo compleanno, spero di riuscire a vederlo…e penso ai genitori separati, che fatica deve essere…”, confessa la mora romana sul social. “Ci penso ogni volta che Tommino va via... - aggiunge ancora la De Lellis - Poi stavolta piangeva, gli è venuta tipo una tachicardia e vi giuro che si lamentava, piangeva, faceva il suo versettino, secondo me aveva capito…”.

Nei suoi post chiarisce: “Quanto mi manca quando lo saluto. Però so che si divertirà”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/1/2021.