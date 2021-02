Giulia De Lellis e Carlo, coccole nel lettone per il compleanno di Beretta

Giulia De Lellis si scambia coccole nel lettone con Carlo Beretta: festeggia così il compleanno del fidanzato, che ieri, 16 febbraio, ha compiuto 23 anni. L’influencer si diverte con l’uomo a cui si è legata da alcuni mesi dopo la definitiva rottura con Andrea Damante. La bella 25enne non ha dubbi e nelle sue IG Stories, dove condivide molti scatti che la immortalano in intimità col ragazzo, scrive: “Mi rendi migliore”.

Ha cercato per Lo’, come lo chiama lei, un regalo particolare, una fragranza fatta apposta per lui, ora Giulia si coccola Beretta. “Mi rendi migliore, mi rendi speciale, anche se sei un gigante ti comporti come un bambino, tu non smettere”, sottolinea l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

E aggiunge subito dopo: “Non smettere mai di infastidirmi come solo tu sai fare”. E’ cotta di Carlo, che teneramente chiama “mia piccola scatolina di felicità”.

Giulia al tramonto sta sempre insieme al compagno. “Splendi sempre forte con me”, scrive ancora nel postare scatti in cui lo bacia appassionata.

In serata, per chiudere in bellezza una giornata perfetta, la De Lellis e il fidanzato pregustano una prelibata cena gourmet ordinata al ristorante e realizzata da uno chef e poi brindano davanti alla torta di compleanno di Beretta, felice di aver trovato la sua dolce metà come non mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/2/2021.