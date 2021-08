Giulia De Lellis e Carlo Beretta, prove di matrimonio alle nozze della sorella: foto

Giulia De Lellis è emozionata e commossa alle nozze della sorella Veronica. Con Carlo Beretta si gode ogni istante del matrimonio, celebrato il 28 agosto nella campagna laziale. E’ una festa da mille e una notte, curata nei minimi dettagli, grazie anche all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che con la wedding planner ha collaborato affinché fosse tutto perfetto. E’ una delle testimoni della sposa: con l’abito verde è sensuale e bellissima.

Veronica Fiumicini, adorata sorella maggiore di Giulia, che la mamma ha avuto a 19 anni da un altro uomo, cresciuta con amore dal padre della De Lellis, Giulio, dice di sì dopo undici anni d’amore e due figlie al compagno Giuseppe. Pochi giorni fa, in occasione del rito civile, aveva scritto: “Il 23 agosto del 2011 ho incontrato per la prima volta Giuseppe. Il 23 agosto 2021 ho detto sì”. Poi subito i fiori d’arancio in grande stile.

Giulia osserva Veronica e piange. Carlo è inseparabile al suo fianco. Con il rampollo 24enne fa le prove di matrimonio: c’è chi giura che presto lei stessa dirà di sì.

La bella 25enne indossa un abito particolare, dal colore verde smeraldo e con preziosi Swarovski a decorare il decollétè. Ai piedi ha un paio di sandali gioiello.

Giulia porta i capelli sciolti. Il suo vestito è en pendant con quello delle altre damigelle: tutte portano un abito dello stesso colore, ma di modello diverso.

Il sì all’aperto è denso di emozioni, il party romantico, sognante, divertente e in alcuni momenti scatenato. Candele illuminano la notte, trionfo di fiori sui tavoli e non solo: gli ospiti sorridono raggianti e fanno innumerevoli brindisi. Nell’aria tanta felicità per Veronica e Giuseppe. Ci sono anche le due nipotine di Giulia, le figlie di Veronica, Matilde, nata nel 2017, e Penelope, nata nel 2019.

“Volevo godermi tutto. Non sono riuscita a fare niente dall’emozione – scrive l’influencer sui social – Ho fatto davvero pochissime foto e video! E’ stato tutto perfetto, grazie di cuore per l’amore che ci mandate”. Carlo non la perde di vista un istante: sono innamoratissimi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/8/2021.