Giulia De Lellis entra nella famiglia Beretta: la cena elegantissima di Natale con i suoceri

Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta fanno sul serio. La 24enne è innamorata pazza del rampollo, ex amico di Andrea Damante. La coppia ha festeggiato il Natale in anticipo e non erano soli. La bella mora era dai suoceri.

La famiglia Beretta ha invitato Giulia a casa per una cena natalizia elegantissima. Prelibatezze, abiti da gran serata e scambio di regali griffati. Ormai Giulia fa parte della famiglia. La relazione tra l’influencer e il rampollo 22enne ormai è seria e Giulia ha deciso di condividere il primo scatto di scoppia.

Una foto in cui il sorriso di Carlo è in primo piano mentre abbraccia la De Lellis. Anche la mamma di Beretta, la signora Umberta ha postato delle foto del figlio con Giulia, segno di apprezzamento per la bella mora che ha rubato il cuore di Carlo, nonostante si vociferava che la signora fosse molto legata all’ex fidanzata di Carlo, Dayane Mello.

Il Natale della De Lellis sembra essere particolarmente felice: la 24enne ora tornerà a Roma per stare in famiglia e chissà se anche Carlo, stavolta tornerà nella Capitale…

Scritto da: La Redazione il 24/12/2020.