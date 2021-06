Giulia De Lellis: 'In amore pretendo molto, Carlo è unico'

Giulia De Lellis è innamorata follemente di Carlo Beretta: “E’ unico”, rivela a Novella 2000. L’influncer mora 25enne con il 22enne ha trovato la sua dolce metà. “In amore pretendo molto”, chiarisce. Il rampollo riesce a darle quel di cui ha bisogno.

Impegnata alle Canarie con la registrazione del reality Love Island, che Giulia conduce su Discovery+, per la prima volta rimarrà lontana dal fidanzato per più di un mese."I primi giorni ho scelto di rimanere sola. Ho bisogno di un confronto costante con gli autori e di essere focalizzata su quanto devo fare. Quando sarà possibile cercherò di capire se qualcuno potrà venire a trovarmi, al netto delle restrizioni per il Covid. E’ la prima volta che sono lontana per un tempo così lungo dal mio fidanzato e ovviamente lui mi mancherà più di tutti. Spero che possa raggiungermi”, sottolinea la De Lellis.

Quando le si domanda come sia in amore, la mora romana spiega: “Molto dolce. Esigente. Perché ho bisogno di stimoli continui, di dimostrazioni continue. I rapporti dove non ci si dimostra nulla non mi appartengono. Io do molto, ma pretendo molto”.

In Carlo ha scoperto qualità importantissime: "E’ un ragazzo che non ha età. Non mi era mai capitato di frequentare una persona come lui, molto profonda, interessante e sensibile. Quando penso a lui, la prima cosa che mi viene in mente è che è un ragazzo di una volta. E’ più unico che raro”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/6/2021.