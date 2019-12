Giulia De Lellis imprenditrice che assume: cerca collaboratori sul social

Giulia De Lellis si gode appieno il suo incredibile 2019 e guarda avanti. E’ un’imprenditrice di successo che ha in ballo molte idee e le vuole concretizzare. Contro la crisi, la bella 23enne assume: cerca collaboratori sul social. Nelle sue IG Stories annuncia un nuovo progetto e lancia un appello a fotografi, grafici e videomaker. Fa un annuncio di lavoro.

“Cerco collaboratori”, svela Giulia De Lellis. Desidera valutare le candidature di esperti di fotografia, grafica e video. L’annuncio di lavoro lo rivolge ai suoi 4 milioni e 400mila fan che ogni ora del giorno (e della notte spesso) la seguono e si interessano a tutto quel che fa nella sua vita pubblica e privata.

“Sta per nascere qualcosa di nuovo, un progetto a cui sono legata particolarmente – continua l’influencer - Voglio realizzarlo insieme a voi. Mi date una mano?”. Per candidarsi basta inviare una mail e aspettare che lo staff dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia un cenno, una risposta.

Giulia De Lellis cerca collaboratori dotati di grande professionalità. Per il fotografo desidera avere un curriculm dettagliato e relativo portfolio, le piacerebbe trovare una persona seria e allo stesso tempo creativa. Pure per il grafico e per il videomaker la mora aspira a un o una giovane carica e motivata.

Il suo annuncio di lavoro riscuote subito un grande successo. Giulia De Lellis solo in poche ore riceve all’indirizzo di posta elettronica dato 4053 mail. “Le stiamo ancora leggendo”, confessa ai followers. E aggiunge, speranzosa: “Sono certa che c’è qualcuno che fa al caso nostro”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/12/2019.