Giulia De Lellis non sopporta le cicatrici da acne sul viso: 'Quando le vedo mi arrabbio'

Giulia De Lellis torna a parlare della pelle del viso. Ringrazia i fan che le scrivono facendole i complimenti. “E’ vero, è molto migliorata - confessa l’influencer - ma quando vedo le cicatrici dell’acne mi arrabbio tantissimo”.

A dicembre aveva rivelato che si era sottoposta a un nuovo trattamento per vedere finalmente dei veri risultati contro l’acne del viso. Le era stato prescritto da un dermatologo un farmaco, l’Aisoskin. La mora 24enne sta vedendo ora i risultati di un percorso difficile fatto per eliminare brufoli e imperfezioni.

“Vi ringrazio per i complimenti. E’ vero, la mia pelle migliorata, non è incredibile come la state descrivendo”, spiega la De Lellis. Dice grazie alle luci potenti appena usate per un tutorial sul make up: “Questo spiega l’effetto levigato nonostante non abbia messo nessun filtro”, aggiunge ancora la fashion blogger.

“E’ migliorata - continua Giulia De Lellis - Non me la tirate…! Continuo a essere paziente e positiva anche se a volte quando mi sveglio e vedo queste cicatrici mi viene un nervoso incredibile. Con il fatto che è tutto chiuso non ho potuto nemmeno fare il laser, non vedo l'ora di tornare alla normalità per sperimentare qualcosa di più potente… Sono molto paziente e fiduciosa”.

Poi rivolgendosi alle sue fan, sottolinea: “Vorrei dire a chi intraprenderà il percorso con Aisoskin o altri farmaci simili che la sofferenza è tanta, che all’inizio vi vedrete dei mostri, piano piano si sfiammerà tutto. Però sappiate che di cicatrici importanti ne avrete molte”.

La romana dà i suoi consigli: “Sicuramente c’è il laser, ci sono tante soluzioni che non vedo l’ora io stessa di adottare. Sappiate però che il 60 per cento di cicatrici sul vostro viso ci saranno”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/4/2020.