Giulia De Lellis conduttrice di Love Island: 'Desideravo fare un salto come questo. La tv mi appaga'

Giulia De Lellis il prossimo 7 giugno debutta su Discovery+ con Love Island, il nuovo dating show interattivo. “Desideravo fare un salto come questo. La tv mi appaga”, confessa la mora 25enne al Corriere della Sera. E’ pronta e non ha alcun timore.

Sarà al timone di un programma in cui un gruppo di single proveranno a trovare l’anima gemella. A lei nel 2016 è successo: a Uomini e Donne ha conosciuto Andrea Damante. La storia dell’ex corteggiatrice e dell’ex tronista, ora definitivamente archiviata, ha appassionato tutti e regalato la fama ai due. “Io sono la prova vivente che innamorarsi in un programma tv è possibile - spiega De Lellis - Ma non bisogna vivere queste avventure con la speranza di diventare famosi”.

Da presentatrice Giulia ha un suo modello da cui prendere spunto: “Quella di Maria De Filippi una scuola incredibile, che mi aiuta ad affrontare questo ruolo. Sono felicissima: desideravo fare un salto come questo”.

Ha fortemente voluto la televisione, la De Lellis non rimane vincolata al mondo del web: “Amo sperimentare. Ho anche recitato come attrice e scritto un libro: mi piace buttarmi. Ma la televisione mi sta dando grandi soddisfazioni, mi sento appagata”.

Chi le dà addosso non la spaventa: “Cerco di non farmi toccare dalle critiche. Quando il libro è stato così a lungo primo in classifica so che molti non hanno apprezzato e lo comprendo... eppure è successo. Sono la prima a restare incredula di fronte a certe risposte della gente, ma arrivano. Ho un modo di comunicare che si è rivelato efficace sui social, tutto qui. Non mi sono snaturata per fare sì che le cose andassero come sono andate”.

Il ciclone Giulia De Lellis in merito ai traguardi raggiunti aggiunge: “Non ho mai avuto un piano B anche perché non prevedevo che questo fosse il mio piano A. Amavo la moda e pensavo di fare la stylist... oppure l’oncologa... lo so, cambio spesso idea”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/5/2021.