Giulia De Lellis conduttrice di un famoso reality show: ecco quale

Giulia De Lellis realizza il suo sogno nel cassetto: sarà la conduttrice di un famoso reality show, Love Island. L’influencer 25enne lo annuncia sul social e nelle sue IG Stories ai fan sottolinea: “Presenterò il mio primo programma, sono super felice di condividere questa cosa con voi. Non sto più nella pelle. Si girerà in una location molto particolare. I casting sono aperti: se siete maggiorenni e single, iscrivetevi!”.

“Come molti di voi sanno, uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato poter presentare un programma televisivo. Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò la prima edizione italiana di Love Island che dopo aver raggiunto incredibili record in altre 18 nazioni arriva anche da noi !!! Che dire… Vorrei già spoileravi tutto… Tornerò con più news quando potrò, per ora è tutto. Come sempre, Grazie a voi”, dice la De Lellis.

Giulia non ha più cercato la tv come opinionista o concorrente dei reality, voleva di più. Imprenditrice di successo, forte degli oltre 5 milioni di follower, la romana, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha debuttato da attrice e ora è stata scelta per essere alla guida della versione italiana del pluripremiato dating reality show Love Island, che sarà in esclusiva su Discovery+. Il format, prodotto per l'Italia da Fremantle, in Inghilterra è arrivato alla sua sesta stagione ed è diventato un vero fenomeno televisivo internazionale riadattato in 20 nazioni.

In Love Island un gruppo di single cerca l'anima gemella durante una vacanza all'insegna del sentimento. Uomini e donne single tra i 19 e 30 anni saranno i protagonisti della trasmissione, vivranno la loro esperienza tutti insieme appassionatamente in una villa 24 ore su 24 sperando di trovare l'amore e vincere il premio finale in gettoni d’oro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/2/2021.