Giulia De Lellis conferma la crisi con Andrea Iannone: 'Momento delicato'

Giulia De Lellis conferma la crisi con Andrea Iannone. I gossip sulla rottura con il pilota si sono fatti sempre più insistenti, come pure i rumors di un possibile riavvicinamento tra la bella 24enne e il suo ex ‘eccellente’, Andrea Damante. La fashion blogger durante una diretta Instagram in cui dà lezioni di make-up decide di dire qualcosa sul rapporto tra lei e il centauro. “Momento delicato”, fa capire senza mezzi termini, facendo pensare a un addio, forse solo temporaneo, chissà…

Le parole di Giulia De Lellis su Iannone sembrano chiarire più di quanto lei stessa desideri fare. “Per quanto riguardo Andre: ragazzi, se sono tre settimane che non parlo e comunque faccio dell’altro, vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto delicati nel capire la situazione. Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale”, sottolinea l’influencer, costretta a rispondere alle tante domande dei fan collegati con lei durante la diretta sull’argomento ‘caldo’.

“Però capisco che essendo un personaggio pubblico, come mi definisce qualcuno, io debba dare delle spiegazioni. In realtà sì, ma in realtà non tanto… Ripeto, a buon intenditor poche parole. Senza che entriamo nel dettaglio di momenti abbastanza delicati. Anche perché non mi sembra tanto carino parlare di queste cose”, aggiunge Giulia.

La De Lellis poi conclude: “Possiamo andare oltre adesso, dopo tutte le spiegazioni del caso?”. Sempre durante la diretta la moretta, riguardo all’essere tornata a vivere a Pomezia, nel Lazio, spiega: “Non è vero che rimango qui a vivere, io ritorno a Milano quando finisce questo periodo. Perché è lì il mio lavoro. Non è vera questa storia qua”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/3/2020.